Serata di risate e teatro dialettale con Gianni e Paolo Parmiani
Venerdì 19 dicembre alle 21 nella sala parrocchiale “Stefano Garavini” di San Martino in Villafranca, si terrà una serata di teatro dialettale con Gianni e Paolo Parmiani. Inserito nella rassegna
Venerdì 19 dicembre, alle ore 21, nella sala parrocchiale “Stefano Garavini” di San Martino in Villafranca per la rassegna teatrale dialettale "Quatar sbacarêdi cun e' nòstar dialet" (Quattro risate con il nostro dialetto), Gianni e Paolo Parmiani andranno in scena con lo spettacolo "Mo siamo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: Serata di teatro dialettale, la Compagine di San Tomè sul palco con “Arfés una vita”
Leggi anche: Serata di teatro dialettale con la Compagnia "Amici del teatro di Cassanigo"
AGOSTO VAZZANESE 2014 TEATRO DIALETTALE ALL'APERTO 2 PARTE by Micuccio Caloiero
Risate, musica e spirito natalizio: il Teatro di Bosconero accende le feste con Jingle Bell Cabaret - Bosconero si prepara a entrare nel clima delle feste con una serata pensata per unire musica, comicità e spirito natalizio. giornalelavoce.it
A Casorzo Monferrato “Nui dui”, teatro canzone dialettale - Una serata di musica e teatro, aneddoti e divertimento, per stare in compagnia e farsi gli auguri di buone feste ... atnews.it
Che serata ragazzi. Un grande successo di risate anche ad Alassio. Grazie di cuore a tutti. - facebook.com facebook
Una serata di giochi, risate e tanto divertimento per i nostri inquilini #GrandeFratello x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.