Serata di risate e teatro dialettale con Gianni e Paolo Parmiani

Venerdì 19 dicembre alle 21 nella sala parrocchiale “Stefano Garavini” di San Martino in Villafranca, si terrà una serata di teatro dialettale con Gianni e Paolo Parmiani. Inserito nella rassegna

Venerdì 19 dicembre, alle ore 21, nella sala parrocchiale “Stefano Garavini” di San Martino in Villafranca per la rassegna teatrale dialettale "Quatar sbacarêdi cun e' nòstar dialet" (Quattro risate con il nostro dialetto), Gianni e Paolo Parmiani andranno in scena con lo spettacolo "Mo siamo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

