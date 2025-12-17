Sequestrato per sei giorni a Prato trovato il covo | due in manette

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’indagine rapida dei Carabinieri di Prato, coordinata dalla DDA di Firenze, ha portato allo smantellamento di un pericoloso gruppo criminale specializzato in sequestri di persona a scopo di estorsione. Dopo sei giorni di attività, il covo è stato scoperto e due uomini sono stati arrestati, segnando un importante risultato nella lotta alla criminalità organizzata.

Immagine generica

PRATO – Un’indagine lampo condotta dai Carabinieri del Nucleo investigativo di Prato, sotto il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia di Firenze, ha permesso di smantellare un pericoloso sodalizio criminale dedito ai sequestri di persona a scopo di estorsione. L’operazione ha portato al fermo di due cittadini cinesi, accusati di essere i carcerieri di un connazionale rapito lo scorso 30 novembre e liberato solo il 5 dicembre. La svolta è arrivata grazie a un’analisi meticolosa delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza poste nei pressi del luogo in cui l’ostaggio era stato rilasciato. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Leggi anche: Prato, cinese sequestrato: libero dopo 5 giorni. Forse pagato un riscatto. Ritirata la denuncia

Leggi anche: Gabriele trovato senza vita: era morto da diversi giorni

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

2019-02-13 PRATO - BISCA NEL CENTRO MASSAGGI, SEQUESTRATI 18.700 EURO

Video 2019-02-13 PRATO - BISCA NEL CENTRO MASSAGGI, SEQUESTRATI 18.700 EURO

sequestrato sei giorni pratoPrato, cittadino cinese rapito e poi liberato: due arresti - I carabinieri di Prato hanno eseguito due arresti per il caso di un cittadino cinese rapito e poi liberato il 5 dicembre scorso. msn.com

sequestrato sei giorni pratoSequestro cittadino cinese residente a Empoli, ritrovato a Prato sei giorni dopo - È stato ritrovato l'uomo di 46 anni di nazionalità cinese, residente a Empoli, per il quale la moglie e un amico avevano denunciato il sequestro. gonews.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.