Sequestrato per sei giorni a Prato trovato il covo | due in manette

Un’indagine rapida dei Carabinieri di Prato, coordinata dalla DDA di Firenze, ha portato allo smantellamento di un pericoloso gruppo criminale specializzato in sequestri di persona a scopo di estorsione. Dopo sei giorni di attività, il covo è stato scoperto e due uomini sono stati arrestati, segnando un importante risultato nella lotta alla criminalità organizzata.

PRATO – Un'indagine lampo condotta dai Carabinieri del Nucleo investigativo di Prato, sotto il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia di Firenze, ha permesso di smantellare un pericoloso sodalizio criminale dedito ai sequestri di persona a scopo di estorsione. L'operazione ha portato al fermo di due cittadini cinesi, accusati di essere i carcerieri di un connazionale rapito lo scorso 30 novembre e liberato solo il 5 dicembre. La svolta è arrivata grazie a un'analisi meticolosa delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza poste nei pressi del luogo in cui l'ostaggio era stato rilasciato.

Sequestro cittadino cinese residente a Empoli, ritrovato a Prato sei giorni dopo - È stato ritrovato l'uomo di 46 anni di nazionalità cinese, residente a Empoli, per il quale la moglie e un amico avevano denunciato il sequestro. gonews.it

