Sequestrati cinque stabilimenti balneari e quattro ristoranti

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un'operazione congiunta, le forze dell'ordine hanno sequestrato cinque stabilimenti balneari e quattro ristoranti nel Comune di Massa Lubrense. Le verifiche, svolte dalla Capitaneria di porto - Guardia Costiera di Castellammare di Stabia e dalla Guardia di Finanza di Massa Lubrense, hanno riguardato principalmente le strutture presenti sulle spiagge, con l’obiettivo di garantire la conformità alle normative vigenti.

sequestrati cinque stabilimenti balneari e quattro ristoranti

© Napolitoday.it - Sequestrati cinque stabilimenti balneari e quattro ristoranti

Le operazioni di verifica, condotte dai militari della Capitaneria di porto - Guardia Costiera di Castellammare di Stabia e della Guardia di Finanza Compagnia di Massa Lubrense, hanno riguardato specificamente le opere presenti sulle spiagge del Comune di Massa Lubrense (Na), in particolare. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche: Giunta Stefani, si passa da otto a 10 posti tra totonomi e patto con i 'fratelli': i cinque favoriti di FdI e i quattro della Lega

Leggi anche: Rubati cinque candelabri. Quattro ritrovati nel bosco

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

“Nessuna violazione”: assolti titolare e progettisti dello stabilimento balneare 'Il Pirata' a Fossacesia.

sequestrati cinque stabilimenti balneariLidi e ristoranti sequestrati a Nerano, non avevano rimosso strutture a fine estate - Le strutture di cinque lidi balneari e quattro ristoranti a Massa Lubrense sono stati sottoposti a sequestro per occupazione illecita di demanio marittimo. ansa.it

“Nessuna violazione”: assolti titolare e progettisti dello stabilimento balneare 'Il Pirata' a Fossacesia - Nel 2021 la struttura era stata anche sottoposta a sequestro preventivo per presunte difformità rispetto al vincolo paesaggistico. chietitoday.it

Chia, sequestrato uno stabilimento balneare abusivo in spiaggia - I militari della Guardia Costiera di Cagliari sono intervenuti sul litorale di Chia per effettuare accertamenti nei confronti di una società di gestione di uno stabilimento balneare. rainews.it

GALLIPOLI Due stabilimenti balneari abusivi sequestrati

Video GALLIPOLI Due stabilimenti balneari abusivi sequestrati

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.