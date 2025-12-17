Sequestrati cinque stabilimenti balneari e quattro ristoranti
Durante un'operazione congiunta, le forze dell'ordine hanno sequestrato cinque stabilimenti balneari e quattro ristoranti nel Comune di Massa Lubrense. Le verifiche, svolte dalla Capitaneria di porto - Guardia Costiera di Castellammare di Stabia e dalla Guardia di Finanza di Massa Lubrense, hanno riguardato principalmente le strutture presenti sulle spiagge, con l’obiettivo di garantire la conformità alle normative vigenti.
Le operazioni di verifica, condotte dai militari della Capitaneria di porto - Guardia Costiera di Castellammare di Stabia e della Guardia di Finanza Compagnia di Massa Lubrense, hanno riguardato specificamente le opere presenti sulle spiagge del Comune di Massa Lubrense (Na), in particolare. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Giunta Stefani, si passa da otto a 10 posti tra totonomi e patto con i 'fratelli': i cinque favoriti di FdI e i quattro della Lega
Leggi anche: Rubati cinque candelabri. Quattro ritrovati nel bosco
“Nessuna violazione”: assolti titolare e progettisti dello stabilimento balneare 'Il Pirata' a Fossacesia.
Lidi e ristoranti sequestrati a Nerano, non avevano rimosso strutture a fine estate - Le strutture di cinque lidi balneari e quattro ristoranti a Massa Lubrense sono stati sottoposti a sequestro per occupazione illecita di demanio marittimo. ansa.it
“Nessuna violazione”: assolti titolare e progettisti dello stabilimento balneare 'Il Pirata' a Fossacesia - Nel 2021 la struttura era stata anche sottoposta a sequestro preventivo per presunte difformità rispetto al vincolo paesaggistico. chietitoday.it
Chia, sequestrato uno stabilimento balneare abusivo in spiaggia - I militari della Guardia Costiera di Cagliari sono intervenuti sul litorale di Chia per effettuare accertamenti nei confronti di una società di gestione di uno stabilimento balneare. rainews.it
GALLIPOLI Due stabilimenti balneari abusivi sequestrati
Traffico internazionale di armi, arrestate 3 persone e sequestrati 5 fucili d'assalto. Operazione della Guardia di finanza al confine con la Slovenia Un totale di cinque fucili d'assalto Kalashnikov e 356 cartucce sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza al co - facebook.com facebook
Sequestrati a Roma oltre 4000 giocattoli e capi d'abbigliamento contraffatti. Operazione della Guardia di Finanza, cinque i denunciati #ANSA x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.