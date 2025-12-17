Sequestrati cinque stabilimenti balneari e quattro ristoranti

Durante un'operazione congiunta, le forze dell'ordine hanno sequestrato cinque stabilimenti balneari e quattro ristoranti nel Comune di Massa Lubrense. Le verifiche, svolte dalla Capitaneria di porto - Guardia Costiera di Castellammare di Stabia e dalla Guardia di Finanza di Massa Lubrense, hanno riguardato principalmente le strutture presenti sulle spiagge, con l’obiettivo di garantire la conformità alle normative vigenti.

"Nessuna violazione": assolti titolare e progettisti dello stabilimento balneare 'Il Pirata' a Fossacesia - Nel 2021 la struttura era stata anche sottoposta a sequestro preventivo per presunte difformità rispetto al vincolo paesaggistico.

Chia, sequestrato uno stabilimento balneare abusivo in spiaggia - I militari della Guardia Costiera di Cagliari sono intervenuti sul litorale di Chia per effettuare accertamenti nei confronti di una società di gestione di uno stabilimento balneare.

GALLIPOLI Due stabilimenti balneari abusivi sequestrati

Traffico internazionale di armi, arrestate 3 persone e sequestrati 5 fucili d'assalto. Operazione della Guardia di finanza al confine con la Slovenia Un totale di cinque fucili d'assalto Kalashnikov e 356 cartucce sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza al co

Sequestrati a Roma oltre 4000 giocattoli e capi d'abbigliamento contraffatti. Operazione della Guardia di Finanza, cinque i denunciati

