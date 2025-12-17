Sequestrati cinque cuccioli di cane tra sporcizia e deiezioni | Il pavimento completamente ricoperto di feci
Cinque cuccioli sono stati sequestrati in condizioni di grave trascuratezza nel Milanese. Rinvenuti in un cortile di un magazzino, vivevano tra sporcizia e deiezioni, con il pavimento completamente ricoperto di feci. L'intervento delle autorità ha portato alla loro tutela e a un intervento per garantire il loro recupero.
Vivevano in cinque nel cortile di un magazzino nel Milanese, in condizioni pessime tra escrementi e rifiuti. Le guardie zoofile dell’Oipa di Milano con i veterinari dell’Ats, i vigili del fuoco e la polizia locale, hanno tratto in salvo cinque cuccioli di cane.L'interventoL’azione è stata. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
