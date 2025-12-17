Sequestrate 4,5 tonnellate di fuochi d’artificio stoccati senza sicurezza | 10 denunce

Nel dicembre 2025 a Pavia, sono state sequestrate 4,5 tonnellate di fuochi d'artificio conservati in condizioni di sicurezza carenti. L'operazione ha portato a 10 denunce, dopo aver scoperto depositi privi delle necessarie misure di tutela, contenenti mezzo milione di bengala, petardi e altri materiali pirotecnici.

Pavia, 17 dicembre 2025 - Mezzo milione di bengala, petardi e fuochi d'artificio, per un peso di 4 tonnellate e mezzo di materiale pirotecnico, tenuto in 8 depositi senza le necessarie tutele per l'incolumità pubblica. È stato tutto sequestrato dalla Guardia di finanza di Pavia, con l'operazione denominata “Innesco”, resa nota nella mattinata di oggi, mercoledì 17 dicembre, con comunicato della Procura della Repubblica di Pavia. L’operazione. Le fiamme gialle pavesi, con l'avvicinarsi delle festività natalizie e anticipando i costanti rischi per i botti di Capodanno, hanno "intensificato l'attività di monitoraggio dei flussi commerciali e del trasporto merci sul territorio - spiega la nota firmata dal procuratore Fabio Napoleone - e individuato, grazie anche all'analisi delle banche dati, alcune attività commerciali che avevano acquistato ingenti quantitativi di fuochi d'artificio pur non disponendo di strutture idonee alla loro custodia e stoccaggio". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

