Sequestra la ex minorenne in un b&b | Mi hai disobbedito ora sporgiti dalla finestra così ti spingo bene

Un uomo è stato condannato a nove mesi di reclusione per stalking, dopo aver sequestrato l'ex minorenne in un bar e minacciato di spingerla dalla finestra. L'episodio ha attirato l'attenzione sui comportamenti di intimidazione e violenza nei confronti di ex partner, evidenziando le conseguenze legali di tali reati.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.