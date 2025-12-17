Sequestra la ex minorenne in un b&b | Mi hai disobbedito ora sporgiti dalla finestra così ti spingo bene
Un uomo è stato condannato a nove mesi di reclusione per stalking, dopo aver sequestrato l'ex minorenne in un bar e minacciato di spingerla dalla finestra. L'episodio ha attirato l'attenzione sui comportamenti di intimidazione e violenza nei confronti di ex partner, evidenziando le conseguenze legali di tali reati.
Un uomo è stato condannato a nove mesi di reclusione con l'accusa di stalking nei confronti della ex, all'epoca minorenne. La giovane è stata perseguitata per anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Roma, sequestra la ex minorenne in un b&b: «Perché continui a disobbedire Sporgiti dalla finestra così ti posso spingere bene» - facebook.com facebook
