Sentenza sul turismo la ministra Santanché contro la Consulta | Tentativo di sovvertire le regole dello Stato

La ministra Daniela Santanché ha commentato duramente la sentenza della Corte Costituzionale sulla legge regionale del turismo toscana, definendola un tentativo di sovvertire le regole dello Stato. La presa di posizione, proveniente dall’ufficio stampa del ministero, si inserisce in un contesto di forti tensioni tra il governo e la magistratura costituzionale.

FIRENZE – Duro commento, di tono non certo istituzionale, seppur arrivato dall’ufficio stampa del ministero, alla sentenza della Corte Costituzionale sulla legge regionale del turismo toscana da parte della ministra Daniela Santanché. “L’intervento normativo statale sugli affitti brevi esiste già – dice – e il merito va interamente al governo Meloni, che nel 2023 ha affrontato un tema su cui il Pd, pur avendo governato per anni, ha sempre sonnecchiato. Ora, sembrano svegliarsi tutti insieme, come se avessero scoperto un problema che per decenni hanno ignorato. La sentenza della Consulta, 186 del 2025, non fa altro che confermare la bontà della recente normativa del governo sulla regolamentazione delle locazioni turistiche che ha contemperato tutti gli interessi in campo e ha dato solo frutti positivi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

