Il Festival Didaskalia di Senigallia prende il via con un evento speciale al Teatro Portone, dove sarà ospite la giornalista Cecilia Sala. L'appuntamento, in programma il 23 dicembre alle 21.30, inaugura la prima edizione di questa rassegna promossa dall’Associazione Alumni Perticari, dedicata a incontri culturali e approfondimenti.

SENIGALLIA - Cecilia Sala sarà a Senigallia il 23 dicembre alle ore 21.30 al Teatro Portone, ospite della prima edizione del Festival Didaskalia, promosso e curato dall’Associazione Alumni Perticari. L’appuntamento offrirà al pubblico l’opportunità di assistere all’intervista di Giovanni. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Leggi anche: Quando la musica veste i film, San Giovanni Valdarno apre le porte al ValdarnoCinema Film Festival

Leggi anche: La Banca d’Italia apre le porte al pubblico: visite guidate e collezioni di lire per il festival “È cultura!”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Alessandra Amoroso e Serena Brancale cantano Serenata live allRDS Summer Festival a Senigallia

Senigallia apre le porte al Festival Didaskalia, al "Portone" ospite la giornalista Cecilia Sala - 30 al Teatro Portone, ospite della prima edizione del Festival Didaskalia, promosso e curato dall’Associazione Alumni Perticari. anconatoday.it