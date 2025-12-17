Senigallia apre le porte al Festival Didaskalia al Portone ospite la giornalista Cecilia Sala
Il Festival Didaskalia di Senigallia prende il via con un evento speciale al Teatro Portone, dove sarà ospite la giornalista Cecilia Sala. L'appuntamento, in programma il 23 dicembre alle 21.30, inaugura la prima edizione di questa rassegna promossa dall’Associazione Alumni Perticari, dedicata a incontri culturali e approfondimenti.
