Semestre filtro sotto accusa caos valutativo e studenti penalizzati | la ministra Bernini valuta modifiche

Il semestre filtro, introdotto come nuovo sistema di selezione per l'accesso a Medicina, sta affrontando forti contestazioni. La ministra Anna Maria Bernini valuta ora modifiche per risolvere le criticità emerse durante il primo anno di applicazione, che hanno causato caos valutativi e penalizzazioni per gli studenti.

