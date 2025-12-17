Semestre filtro sotto accusa caos valutativo e studenti penalizzati | la ministra Bernini valuta modifiche
Il semestre filtro, introdotto come nuovo sistema di selezione per l'accesso a Medicina, sta affrontando forti contestazioni. La ministra Anna Maria Bernini valuta ora modifiche per risolvere le criticità emerse durante il primo anno di applicazione, che hanno causato caos valutativi e penalizzazioni per gli studenti.
La ministra dell’Università Anna Maria Bernini annuncia correttivi al semestre filtro per l’accesso a Medicina, dopo le forti criticità emerse al primo anno di applicazione del nuovo sistema che ha sostituito i test d’ingresso. Nessun ritorno al vecchio modello, chiarisce il ministro, ma una. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche: Semestre Filtro, tra esami nel caos e riforma in affanno: le testimonianze degli studenti messinesi
La ministra dell'Università Anna Maria Bernini annuncia correttivi al semestre filtro per l'accesso a Medicina, introdotto quest'anno per sostituire i test a crocette dopo 25 anni. Il sistema mantiene l'impianto originale con iscrizione libera, lezioni ed esami in biol
