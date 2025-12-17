Semestre filtro per Medicina il governo pronto a cambiare

Il governo si appresta a introdurre un semestre filtro per Medicina, con l’obiettivo di riformare l’attuale sistema. Le modifiche prevedono una riduzione dei programmi d’esame, un’estensione delle lezioni e tempi più lunghi tra fine corsi e appelli, al fine di migliorare la qualità della didattica e supportare meglio gli studenti nel percorso di studi.

© Quotidiano.net - Semestre filtro per Medicina, il governo pronto a cambiare La riduzione dei programmi d’esame, l’estensione della durata delle lezioni, l’ampliamento dei tempi tra la fine dei corsi e gli appelli, così da garantire maggiore spazio alla didattica. La ministra dell’Università Anna Maria Bernini ha incontrato il Consiglio nazionale degli studenti universitari (Cnsu) proponendo una serie di correttivi per l’ingresso a Medicina e un tavolo di confronto permanente. Ha escluso passi indietro come il ritorno ai test d’ingresso ma ha dato piena disponibilità a intervenire sul funzionamento del nuovo sistema.? Fuori intanto andava in scena la protesta dell’Unione degli universitari, Adi e Primavera degli studenti. Quotidiano.net Leggi anche: Medicina, online foto scattate durante test semestre filtro. Mur pronto ad annullamento esami Leggi anche: Semestre filtro Medicina, online foto delle prove: ministero pronto ad annullare esame La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Semestre Filtro per Medicina 2025. Commento sui risultati Semestre filtro per Medicina, il governo pronto a cambiare - La riduzione dei programmi d’esame, l’estensione della durata delle lezioni, l’ampliamento dei tempi tra la fine dei corsi e ... msn.com

Semestre filtro di Medicina, Bernini ci ripensa e apre a modifiche: “Ma non si torna ai test” - La ministra dell'Università Bernini si è confrontata oggi con gli studenti a proposito del semestre filtro di Medicina, e della riforma dell'accesso ... fanpage.it

La ministra Bernini ci ripensa sul cosiddetto semestre filtro di Medicina Dopo le polemiche per le prove di Chimica, Biologia e Fisica e per le tante irregolarità denunciate dai candidati la ministra Bernini potrebbe rimettere mano alla contestata riforma: https://fa - facebook.com facebook

Ma erano le domande del semestre filtro x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.