Semestre filtro Medicina Bernini | Studenti non perderanno anno predisposti correttivi Nessun ritorno a test selettivi riforma cammina con studenti

La ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini ha affrontato le preoccupazioni riguardanti il semestre filtro per Medicina, assicurando che gli studenti non perderanno l'anno e saranno adottati correttivi. La riforma prosegue senza ritorno a test selettivi, puntando a un percorso più inclusivo e sostenibile, in linea con le esigenze degli studenti.

La ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini ha risposto all'interrogazione presentata dal Movimento Cinque Stelle sulle criticità del semestre filtro per l'accesso alla facoltà di Medicina. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Atreju, studenti di Medicina contestano il semestre filtro: “Rischiamo di perdere l’anno”. La ministra Bernini: “Siete dei poveri comunisti”

Leggi anche: Atreju, studenti di Medicina contro ministra Bernini: "Il semestre filtro ci farà perdere l'anno", lei: "Siete poveri comunisti inutili" - VIDEO

