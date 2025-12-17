Semestre filtro Medicina Bernini | Studenti non perderanno anno predisposti correttivi Nessun ritorno a test selettivi riforma cammina con studenti

La ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini ha affrontato le preoccupazioni riguardanti il semestre filtro per Medicina, assicurando che gli studenti non perderanno l'anno e saranno adottati correttivi. La riforma prosegue senza ritorno a test selettivi, puntando a un percorso più inclusivo e sostenibile, in linea con le esigenze degli studenti.

Accesso a Medicina, Bernini apre a correttivi sul semestre filtro. Ecco quali - La ministra dell’Università Anna Maria Bernini ha annunciato possibili modifiche al nuovo sistema di accesso a Medicina già dal prossimo anno accademico, senza ritorno ai test ... doctor33.it

La ministra dell’Università Anna Maria Bernini annuncia correttivi al semestre filtro per l’accesso a Medicina, introdotto quest’anno per sostituire i test a crocette dopo 25 anni. Il sistema mantiene l’impianto originale con iscrizione libera, lezioni ed esami in biol - facebook.com facebook

Accesso a Medicina, l'apertura della ministra Bernini sul semestre filtro: cosa ha detto x.com

