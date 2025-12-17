Semestre filtro Medicina Bernini | Studenti non perderanno anno predisposti correttivi Nessun ritorno a test selettivi riforma cammina con studenti
La ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini ha affrontato le preoccupazioni riguardanti il semestre filtro per Medicina, assicurando che gli studenti non perderanno l'anno e saranno adottati correttivi. La riforma prosegue senza ritorno a test selettivi, puntando a un percorso più inclusivo e sostenibile, in linea con le esigenze degli studenti.
La ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini ha risposto all'interrogazione presentata dal Movimento Cinque Stelle sulle criticità del semestre filtro per l'accesso alla facoltà di Medicina. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Atreju, studenti di Medicina contestano il semestre filtro: “Rischiamo di perdere l’anno”. La ministra Bernini: “Siete dei poveri comunisti”
Leggi anche: Atreju, studenti di Medicina contro ministra Bernini: "Il semestre filtro ci farà perdere l'anno", lei: "Siete poveri comunisti inutili" - VIDEO
La ministra Bernini contestata ad Atreju sui test di medicina dopo il semestre filtro
Semestre filtro di Medicina, Bernini ci ripensa e apre a modifiche: “Ma non si torna ai test” - La ministra dell'Università Bernini si è confrontata oggi con gli studenti a proposito del semestre filtro di Medicina, e della riforma dell'accesso ... fanpage.it
Accesso a Medicina, Bernini apre a correttivi sul semestre filtro. Ecco quali - La ministra dell’Università Anna Maria Bernini ha annunciato possibili modifiche al nuovo sistema di accesso a Medicina già dal prossimo anno accademico, senza ritorno ai test ... doctor33.it
La ministra dell’Università Anna Maria Bernini annuncia correttivi al semestre filtro per l’accesso a Medicina, introdotto quest’anno per sostituire i test a crocette dopo 25 anni. Il sistema mantiene l’impianto originale con iscrizione libera, lezioni ed esami in biol - facebook.com facebook
Accesso a Medicina, l'apertura della ministra Bernini sul semestre filtro: cosa ha detto x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.