Semestre filtro a Medicina | l’imbroglio il danno la beffa Hanno ragione gli studenti a contestare la ministra

La riforma dell’accesso a Medicina, promossa dal governo e dalla ministra Bernini, sta suscitando forti contestazioni tra gli studenti. Tra accuse di inganno e danni subiti, questa modifica appare come una beffa per chi aspira a un’istruzione universitaria nel campo medico, evidenziando un clima di tensione e disapprovazione nei confronti delle nuove norme.

La riforma dell’accesso a Medicina, voluta dal governo attraverso la ministra Bernini, è un imbroglio a danno degli studenti, aggravato da una beffa. Hanno ragione gli studenti a contestare la ministra, che ha dato prova di straordinaria pochezza rispondendo alle loro giuste critiche con insulti. L’imbroglio: il numero programmato, contrariamente a quanto era stato propagandato dalla ministra Bernini, non è stato abolito, e non era praticamente possibile abolirlo. Il numero programmato, oltre a evitare il rischio di creare professionisti in eccesso, è una conseguenza della grande conquista della libera circolazione dei laureati in Europa: l’Unione stabilisce criteri formativi comuni, rispettando i quali ogni paese si impegna a riconoscere la formazione professionale erogata negli altri paesi: un medico laureato in Italia può lavorare ovunque nell’Unione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

