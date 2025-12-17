Semestre filtro a Medicina dopo le proteste anche a Palermo il ministro pronto a rivedere i criteri
Dopo le proteste e le contestazioni, il ministro è disposto a rivedere i criteri del semestre filtro a Medicina, introdotto al posto dei tradizionali test d'ingresso. La misura ha suscitato amarezza tra migliaia di studenti, tra cui molti siciliani e palermitani, coinvolti nelle nuove regole che hanno generato polemiche e ricorsi.
Polemiche, contestazioni, ricorsi e soprattutto tanta amarezza per le migliaia di studenti, compresi quelli siciliani e palermitani, incappati nelle nuove regole del semestre filtro per l'accesso alla facoltà di Medicina, che ha di fatto sostituito i test d'ingresso. L'obiettivo era facilitare il.
