Semestre filtro a Medicina dopo le proteste anche a Palermo il ministro pronto a rivedere i criteri

Dopo le proteste e le contestazioni, il ministro è disposto a rivedere i criteri del semestre filtro a Medicina, introdotto al posto dei tradizionali test d'ingresso. La misura ha suscitato amarezza tra migliaia di studenti, tra cui molti siciliani e palermitani, coinvolti nelle nuove regole che hanno generato polemiche e ricorsi.

