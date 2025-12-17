Nelle foreste di Taiwan e del Giappone si cela una creatura sorprendente: la Balonophora. Apparentemente simile a un fungo, questa pianta parassita nasconde un segreto affascinante, distinguendosi per la sua natura unica e misteriosa. Un vero e proprio enigma della flora mondiale, che sfida le aspettative e stimola la curiosità di chi la osserva.

Sembra un fungo, ma non è… la Balonophora è la pianta parassita più strana sulla Terra

Nelle foreste di Taiwan o del Giappone c’è una presenza molto particolare che spuntare dal terreno. Somiglia a un fungo, ma la verità è un’altra. Si tratta di una pianta davvero bizzarra chiamata Balanophora. Questa pianta ha perso quasi tutto ciò che rende una pianta “normale”. Non ha il colore verde, perché le manca la clorofilla, quella sostanza che permette alle piante di catturare la luce del sole e trasformarla in energia. Senza clorofilla non può fare la fotosintesi, quindi non produce il proprio cibo. E non è tutto: non ha nemmeno vere radici per assorbire acqua e nutrienti dal suolo. Come fa allora a sopravvivere? Balanophora ha sviluppato una strategia estrema: si aggancia alle radici di alcuni alberi specifici e vive completamente come parassita, rubando tutto ciò di cui ha bisogno dal suo ospite. 🔗 Leggi su Cultweb.it

