Selena Gomez senza trucco ai follower | No non ho i baffi è un melasma da sole Me ne sto prendendo cura

Selena Gomez condivide una sua recente immagine senza trucco, chiarendo le cause delle sue macchie solari. La cantante e attrice ha spiegato ai follower che non si tratta di baffetti, ma di melasma, una condizione cutanea legata all’esposizione al sole. Un messaggio di autenticità e consapevolezza, che invita a conoscere meglio questa problematica comune.

© Vanityfair.it - Selena Gomez senza trucco ai follower: «No, non ho i baffi, è un melasma da sole. Me ne sto prendendo cura» L'attrice e cantante non si è offesa quando la rete le ha fatto notare di avere "i baffetti". Nel suo caso si tratta di macchie derivanti dall'esposizione solare senza adeguata protezione: ecco cosa sapere di questa condizione cutanea.

Selena Gomez Without Makeup

