Selena Gomez ai follower | No non ho i baffi è un melasma da sole Me ne sto prendendo cura

Selena Gomez chiarisce i suoi baffetti, spiegando che si tratta di melasma, una condizione causata dall’esposizione solare. L’attrice e cantante non si è offesa dai commenti dei follower, dimostrando apertura e trasparenza. Il melasma, infatti, è un problema cutaneo comune che può colpire chiunque, specialmente con un’esposizione solare non protetta. Ecco tutto quello che bisogna sapere su questa condizione.

Selena Gomez sfida Cr7 e Messi a colpi di follower: è lei la regina dei social (prima donna su Instagram) - NEW YORK Lei ama descriversi come «una semplice ragazza texana», ma il mondo la adora, i giovani la seguono come un idolo, e su Instagram infatti ha raggiunto un record che mai nessuna donna aveva ... ilmessaggero.it

Selena Gomez ha 90 milioni di follower: ecco quanto costa farsi pubblicità con una sua foto - E non solo per essere il personaggio più seguito sul social di fotografie(90 milioni di follower), nè per essere l’attuale detentrice della foto ... deejay.it

Selena Gomez shows new look that stunned fans with no hair, it just joke

Radio VivaFm. . Benny Blanco sa come fare felice sua moglie Selena Gomez Manca poco a Natale e la loro casa è gioiosamente addobbata di tutto punto con alberi, palline a tema, decorazioni, miniature e tanto altro. Quanti di noi vorrebbero un Benny Bl - facebook.com facebook

| 12/12. Selena Gomez a una proiezione speciale di “The Testament of Ann Lee” con Amanda Seyfried x.com

