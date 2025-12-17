sei indirizzi per chi vuole mangiare fuori anche durante le feste

Durante le festività natalizie, trovare il posto ideale per mangiare fuori può rendere le celebrazioni ancora più speciali. Ecco sei indirizzi pensati per chi desidera godersi il pranzo o la cena natalizia senza stress, scegliendo tra atmosfere diverse e adatte a ogni momento della giornata.

Il Natale è una questione tanto di affetti quanto logistica, ma non dovete per forza affrontare tutto da soli: delegate con criterio ciò che potete e volete delegare, scegliendo l’atmosfera giusta per voi in ogni momento della giornata. Vi proponiamo sei riferimenti per affrontare le feste milanesi mangiando e bevendo bene, con il minimo sforzo e il massimo risultato. La colazione tattica della vigilia View this post on Instagram La colazione da Tondo è un’operazione strategica: una tazza di caffè filtrato e un brioscino diventano l’alibi perfetto per mettere in sicurezza la scorta di pane per i tre giorni successivi. Linkiesta.it

Tutte le sere

