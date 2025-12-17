Sei garage svaligiati in una notte | Stornara travolta dall’emergenza criminalità l’appello del sindaco

Una notte di paura a Stornara, nel Foggiano, dove sei garage sono stati svaligiati in rapida successione. L'emergenza criminalità scuote la comunità, e il sindaco lancia un appello alle autorità e ai cittadini per affrontare la crescente ondata di furti che ha colpito il centro del territorio.

Colpi a raffica nel centro del Foggiano. Una notte sola è bastata per mettere a segno sei furti in altrettanti garage. È accaduto a Stornara, comune della provincia di Foggia con circa 5.800 abitanti, da mesi alle prese con una crescente ondata di criminalità. Il paese, ormai privo di banche e uffici postali, ha visto negli ultimi tempi la chiusura dei principali servizi proprio a causa dei continui assalti criminali. Una situazione che sta lasciando la comunità inermi e sempre più esposte. Il mirino dei ladri si sposta sui cittadini. Con la chiusura dell'ultimo ufficio postale, i malviventi avrebbero rivolto l'attenzione direttamente ai privati, colpendo le abitazioni e i garage.

