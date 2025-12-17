Sei furti in una sola notte nel paese senza banche e poste per gli assalti criminali | Non abbiamo più nulla siamo in ginocchio

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una notte di furti ha devastato il piccolo paese di Stornara, in provincia di Foggia, dove sei garage sono stati svaligiati. In un contesto privo di banche e poste, gli abitanti si trovano in grave difficoltà, denunciando un senso di impotenza e distruzione dopo una serie di assalti criminali che hanno lasciato il paese in ginocchio.

Sei garage svaligiati in una sola notte. Una serie di colpi che sono avvenuti a Stornara, in provincia di Foggia, un paese con circa 5.800 abitanti ormai "orfano" di banche e uffici postali, proprio a causa dei tanti assalti criminali avvenuti negli ultimi mesi. Una situazione drammatica e. 🔗 Leggi su Today.it

