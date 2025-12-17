Sei furti in una sola notte nel paese senza banche e poste per gli assalti criminali | Non abbiamo più nulla siamo in ginocchio

Una notte di furti ha devastato il piccolo paese di Stornara, in provincia di Foggia, dove sei garage sono stati svaligiati. In un contesto privo di banche e poste, gli abitanti si trovano in grave difficoltà, denunciando un senso di impotenza e distruzione dopo una serie di assalti criminali che hanno lasciato il paese in ginocchio.

