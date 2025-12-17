Una perdita di peso improvvisa può sembrare un risultato positivo, ma in realtà rappresenta spesso un campanello d’allarme. Questo particolare “vantaggio” nasconde rischi importanti, poiché può essere il sintomo precoce di condizioni serie e potenzialmente gravi. Riconoscere i segnali e intervenire tempestivamente con un supporto nutrizionale mirato è fondamentale per affrontare eventuali problematiche di salute.

© Robadadonne.it - Sei dimagrita senza sforzo? Ecco perché questo “vantaggio” è in realtà un gravissimo segnale d’allarme

La perdita di peso improvvisa può essere un segnale precoce di un grave male: il supporto nutrizionale mirato è fondamentale La perdita di peso repentina è spesso uno dei primi segnali che può far sospettare la presenza di un grave male, una patologia particolarmente insidiosa e con prognosi ancora difficile. La nostra salute, dunque, necessita di un monitoraggio nutrizionale continuo e personalizzato. La perdita di peso non è solo conseguenza della riduzione dell’appetito, ma anche di un complesso deterioramento metabolico e, in molti casi, di un malassorbimento legato all’insufficienza pancreatica, soprattutto dopo eventuali interventi chirurgici come la pancreasectomia. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

Leggi anche: Thuram racconta tutto: «Ecco cosa è stato importante in questo inizio di stagione. Il merito di Tudor è questo, non ho parole per descrivere McKennie perché…»

Leggi anche: Pensioni, fai il check online: ecco come scovare gli errori nascosti Roma – Controllare i calcoli della pensione non è un vezzo ma un salvadanaio nascosto. Le analisi che Sbircia la Notizia Magazine ha condotto in collaborazione con l’agenzia stampa Adnkronos e con il network legale Consulcesi & Partners rivelano che un pensionato su due riceve un importo più basso di quanto gli spetterebbe, in media 200-300 euro al mese. In un anno significa rinunciare a due o tre mensilità, senza contare eventuali arretrati che possono superare i 20.000 euro. Perché succede? Gli errori partono spesso da contributi non caricati (congedi di maternità, malattia, servizio militare), passaggi tra pubblico e privato non correttamente allineati o coefficienti sbagliati nel calcolo misto retributivo-contributivo. A tutto questo si aggiunge l’inflazione, che rende ancora più pesante ogni euro perso. La buona notizia è che la tecnologia gioca dalla parte dei cittadini. Servizi come OKPensione, dietro cui lavorano avvocati, attuari e consulenti del lavoro, ricostruiscono il percorso contributivo e producono un dossier pronto per l’ente previdenziale. Il primo screening è gratuito: basta caricare l’estratto conto contributivo e la lettera di liquidazione. Se vengono trovate anomalie, il sistema stima la differenza mensile, quantifica gli arretrati e suggerisce la strategia – diffida amministrativa o, in ultima istanza, ricorso. Il fattore tempo è cruciale. Le finestre per chiedere la restituzione delle somme scadono, e ogni mese di attesa riduce il montante futuro. Per questo gli esperti raccomandano di eseguire il check almeno una volta l’anno o subito dopo ogni aggiornamento dell’estratto conto. Domande rapide **Come capisco se l’importo mensile è corretto?** *Confronta l’estratto contributivo con il cedolino: se mancano settimane o l’importo è inferiore alle simulazioni ufficiali, è il momento di farlo verificare da un professionista.* **Quali periodi “spariscono” più spesso dai conteggi?** *Congedi parentali, malattie lunghe, servizio militare, part-time e contratti a termine sono gli anelli più deboli della catena contributiva.* **Devo anticipare spese legali?** *No. Il primo parere sul ricalcolo è gratuito; l’eventuale assistenza successiva prevede preventivi chiari e rateizzabili.* **Quanto tempo ho per recuperare gli arretrati?** *In genere cinque anni per l’assegno principale, tre per alcune voci accessorie. Prima si agisce, più alta è la quota che si può recuperare.* Uno sguardo in prospettiva La previdenza non termina con la prima rata: è un dossier vivo che merita monitoraggio costante. Sbircia la Notizia Magazine, grazie al lavoro con Adnkronos, continuerà a illuminare le zone d’ombra dei diritti previdenziali, convinti che informazione puntuale e strumenti digitali siano la migliore pensione integrativa possibile.

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Dimagrire senza allenarsi: il metodo che non ti aspetti - Se non fai attività fisica ma vuoi dimagrire, ti svelo il segreto che risolve il problema: di certo non te l'aspetti! pourfemme.it