Oggi, mercoledì 17 dicembre, va in onda una nuova puntata di Segreti di famiglia (Yargi). Nella puntata, Ilgaz e Ceylin trascorrono un momento con la piccola Mercan, ma un imprevisto li riporta a dover lasciare la bambina alla casa famiglia. Ecco come si sviluppano gli eventi e cosa aspettarsi dal nuovo episodio.

© Superguidatv.it - Segreti di famiglia 3, replica puntata 17 dicembre in streaming | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 17 dicembre – con la soap turca Segreti di famiglia ( Yargi ). Nella puntata odierna Ilgaz e Ceylin possono finalmente uscire con la piccola Mercan e la portano a mangiare una pizza, ma al ritorno, trovatasi in mezzo alla strada, nel traffico, la bambina si spaventa e Yasemin è costretta a riportarla subito alla casa famiglia. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 23 in replica streaming. Superguidatv.it

