Sedicesima giornata basket Eurolega 2025 2026 | Milano sa solo vincere battuto anche il Real Madrid

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella sedicesima giornata di Eurolega 2025/2026, Olimpia Milano continua la sua striscia di vittorie, superando anche il quotato Real Madrid con il punteggio di 89-82. La squadra meneghina si conferma protagonista del torneo, raggiungendo il nono successo in campionato e rafforzando la propria posizione nella competizione europea.

sedicesima giornata basket eurolega 2025 2026 milano sa solo vincere battuto anche il real madrid

© Sport.periodicodaily.com - Sedicesima giornata basket Eurolega 2025/2026: Milano sa solo vincere, battuto anche il Real Madrid

Nella sedicesima giornata basket Eurolega 20252026, l’Olimpia si conferma ammazza grandi e, dopo il Panathinaikos, fa fuori pure il Real Madrid (89-82), trovando il nono successo continentale, il secondo consecutivo. Dopo un avvio sofferto, i meneghini si riappropriano del match nell’intervallo, per poi chiudere i conti nella ripresa grazie ad un super Guduric, autore di 22 punti. SEDICESIMA GIORNATA BASKET EUROLEGA 20252026: OLIMPIA MILANO-REAL MADRID 89-82 Milano piega il Real Madrid ed eguaglia lo score degli spagnoli, con nove vittorie e sette sconfitte in sedici partite. Buon avvio dei Blancos, trascinati da un super Lyles, che porta i suoi sul 17-9. Sport.periodicodaily.com

Leggi anche: Basket Eurolega 2025/2026, prima giornata: esordio vincente per Bologna e Milano

Leggi anche: Seconda giornata Eurolega basket 2025/2026: Milano cade a Belgrado, vince il Partizan

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Howard, Giedraitis inspire Baskonia past Real Round 16, Highlights Turkish Airlines EuroLeague

Video Howard, Giedraitis inspire Baskonia past Real Round 16, Highlights Turkish Airlines EuroLeague

sedicesima giornata basket eurolegaBasket: Eurolega, Milano insegue il Real Madrid in quota, trasferta a Belgrado per Bologna, i bookie dicono Partizan - Reduce dalla vittoria interna contro il Panathinaikos, l'Olimpia Milano (al momento undicesima e quindi pienamente ... napolimagazine.com

Basket: Eurolega, l’Olimpia Milano vuole il bis: la vittoria del team di Poeta a 1.95 contro il Real Madrid - 63) nell’ultimo turno di campionato, l’Olimpia Milano si appresta ad affrontare il Real Madrid di coach Sergio Scariolo in occasione della ... napolimagazine.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.