Sedicesima giornata basket Eurolega 2025 2026 | Milano sa solo vincere battuto anche il Real Madrid
Nella sedicesima giornata di Eurolega 2025/2026, Olimpia Milano continua la sua striscia di vittorie, superando anche il quotato Real Madrid con il punteggio di 89-82. La squadra meneghina si conferma protagonista del torneo, raggiungendo il nono successo in campionato e rafforzando la propria posizione nella competizione europea.
Nella sedicesima giornata basket Eurolega 20252026, l’Olimpia si conferma ammazza grandi e, dopo il Panathinaikos, fa fuori pure il Real Madrid (89-82), trovando il nono successo continentale, il secondo consecutivo. Dopo un avvio sofferto, i meneghini si riappropriano del match nell’intervallo, per poi chiudere i conti nella ripresa grazie ad un super Guduric, autore di 22 punti. SEDICESIMA GIORNATA BASKET EUROLEGA 20252026: OLIMPIA MILANO-REAL MADRID 89-82 Milano piega il Real Madrid ed eguaglia lo score degli spagnoli, con nove vittorie e sette sconfitte in sedici partite. Buon avvio dei Blancos, trascinati da un super Lyles, che porta i suoi sul 17-9. Sport.periodicodaily.com
Leggi anche: Basket Eurolega 2025/2026, prima giornata: esordio vincente per Bologna e Milano
Leggi anche: Seconda giornata Eurolega basket 2025/2026: Milano cade a Belgrado, vince il Partizan
Howard, Giedraitis inspire Baskonia past Real Round 16, Highlights Turkish Airlines EuroLeague
Basket: Eurolega, Milano insegue il Real Madrid in quota, trasferta a Belgrado per Bologna, i bookie dicono Partizan - Reduce dalla vittoria interna contro il Panathinaikos, l'Olimpia Milano (al momento undicesima e quindi pienamente ... napolimagazine.com
Basket: Eurolega, l’Olimpia Milano vuole il bis: la vittoria del team di Poeta a 1.95 contro il Real Madrid - 63) nell’ultimo turno di campionato, l’Olimpia Milano si appresta ad affrontare il Real Madrid di coach Sergio Scariolo in occasione della ... napolimagazine.com
Sedicesima giornata di Serie D! A.C. Mestre Unione La Rocca Altavilla SSD Il Mestre di Perticone contro la neopromossa sorpresa! Stasera alle 20.00! Sul canale 80 in Veneto e sul 77 in Friuli Venezia Giulia pagina https://www.f - facebook.com facebook
La della sedicesima giornata A cura di Area C, ogni martedì alle 16 su SkySport24 ( ch. 200) #SerieCSkyWifi x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.