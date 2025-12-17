Secondo week end di eventi per la rassegna Natale Senza Confini 2025 con omaggio a Roberto De Simone e l’opera teatrale con Andrea Renzi

Il secondo week end di “Natale Senza Confini 2025” celebra l’arte e la cultura con un omaggio a Roberto De Simone e uno spettacolo con Andrea Renzi. Un Natale di comunità, incontro e dialogo, che prosegue tra musica, teatro e condivisione. Appuntamenti imperdibili sabato 20 e domenica 21 dicembre presso la Chiesa di Santa Croce e Purgatorio in Piazza Mercato, per vivere insieme lo spirito delle feste.

Rassegna “Natale senza confini” per un Natale di comunità, incontro e dialogo. Prossimo appuntamenti: sabato 20 e domenica 21 dicembre Chiesa di Santa Croce e Purgatorio in Piazza Mercato. Ingresso gratuito con prenotazione su eventbrite.it Dopo il grande successo dei primi tre appuntamenti, la rassegna promossa dalla Fondazione Il Canto di Virgilio, con il sostegno . 🔗 Leggi su 2anews.it

