Seconda chiusura per la scuola di Ceciliano

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Arezzo ha annunciato una seconda chiusura della scuola di Ceciliano, a causa di un'interruzione dell’energia elettrica prevista per venerdì 19 dicembre, dalle 10:00 alle 18:00. Questa decisione arriva a pochi giorni dalla prima chiusura, per garantire la sicurezza di studenti e personale durante il disagio causato dalla mancanza di corrente. La scuola rimarrà chiusa per tutta la giornata, in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Seconda ordinanza di chiusura per la scuola di Ceciliano a distanza di pochi giorni. A darne notizia il Comune di Arezzo in seguito alla comunicazione da parte del fornitore della interruzione di energia elettrica per la giornata di venerdì 19 dicembre dalle ore 10:00 alle ore 18:00 in località. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

