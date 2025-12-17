se non ti sposi fai la fine di saman padre di novellara condannato in via definitiva in carcere

Un uomo di 54 anni, padre di Novellara, è stato condannato in via definitiva per aver minacciato la propria figlia, ricordando il tragico omicidio di Saman Abbas. La vicenda evidenzia le tensioni legate alle imposizioni culturali e alle minacce familiari, in un contesto segnato dalla tragica scomparsa della giovane pakistana vittima di un omicidio per rifiuto delle nozze forzate.

«Se non ti sposi fai la fine di Saman Abbas». Questa una delle frasi minacciose che un 54enne pakistano ha rivolto alla figlia ventenne, rievocando il tragico omicidio della 18enne connazionale uccisa dalla sua famiglia per aver rifiutato le nozze forzate con un cugino in patria. Una vicenda analoga che è accaduta sempre a Novellara, nella Bassa Reggiana, proprio dove Saman morì: l’uomo era. 🔗 Leggi su Feedpress.me

