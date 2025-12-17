Se non ora quando? Ma il femminismo non c’entra

Negli ultimi anni, numerose donne hanno iniziato a esprimere il proprio desiderio di autonomia attraverso modalità nuove e spesso distinte dal femminismo tradizionale. Questa evoluzione riflette un cambiamento nei modi di rivendicare i diritti e l'indipendenza, aprendo un dibattito su come si definiscono e si living le diverse forme di emancipazione femminile oggi.

Da qualche anno diversi gruppi di donne rivendicano la loro autonomia in maniera diversa da quella originale. Essa prese forma subito dopo l’avvio della contestazione globale del ’68. Quel refrain faceva riferimento alla loro sfera riproduttiva, rimarcando che la stessa doveva essere gestita da loro e da nessun altro. Superata da tempo tale impasse, le Signore Donne hanno rinnovato, sostituendola, la loro rèclame con un’altra di genere diverso, composta in forma d interrogativa indiretta. La stessa suona: “Se non ora, quando?”. È generica, quindi utilizzabile in molte situazioni che si sono instradate su percorsi disagiati, comportanti difficoltà e lungaggini. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

