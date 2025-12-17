Se l’Italia non dà l’ok ora l’accordo Ue-Mercosur salta Parla Cimmino vicepresidente di Confindustria
Barbara Cimmino, vicepresidente di Confindustria, avverte che un eventuale rinvio della firma dell’accordo Ue-Mercosur potrebbe compromettere definitivamente l’intesa, sottolineando la sua preoccupazione in un’intervista al Foglio. La decisione dell’Italia di dare l’ok ora è cruciale per evitare che l’accordo salti, evidenziando l’importanza di un gesto decisivo in questa fase.
“Se la firma slitta io sono quasi convinta che l’accordo possa saltare” commenta al Foglio senza tanti giri di parole Barbara Cimmino, vicepresidente di Confindustria per l. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. Ilfoglio.it
