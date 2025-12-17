Se L’amore non mi basta di Emma torna in classifica grazie a TikTok | è tutto merito della Gen Z?
Il brano del 2013 è, al momento, il più ascoltato in streaming in Italia grazie ai social e al calcio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Leggi anche: ? “L’amore non mi basta” di Emma Torna in Vetta su Spotify Grazie a TikTok
Leggi anche: Perché abbiamo riscoperto L’amore non mi basta di Emma del 2013 grazie agli edit della Serie A su TikTok
L’amore non mi basta il miracolo di Natale di Emma | testo e significato; Boom per L’amore non mi basta di Emma | virale grazie a un trend di Tik Tok è prima su Spotify L’artista | Le canzoni tornano mi sembra il miracolo di Natale.
Emma torna numero 1 in classifica grazie a TikTok e al calcio - Il brano di Emma Marrone “L’amore non mi basta” vola in vetta alle classifiche dopo 12 anni. 105.net
Emma torna numero uno in classifica con "L'amore non mi basta". Merito del calcio (e dei social) - L'amore non mi basta" di Emma Marrone vola al primo posto nella Top 50 di Spotify e il merito è del calcio. msn.com
Emma non crede ai suoi occhi, L’amore non mi basta prima in classifica Spotify: “Non mi sento bene” - “L’amore non mi basta” di Emma torna primo nella Top 50 Spotify grazie a un trend calcistico su TikTok. fanpage.it
“L’amore non mi basta” di @MarroneEmma rimane stabile alla #1 nella classifica giornaliera di Spotify con un nuovo peak di 336.975 stream validi. @SpotifyItaly x.com
#R101News: "L'amore non mi basta", canzone di Emma del 2013, torna in cima alle classifiche - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.