Se adesso nello sport il rivale si chiama clima
Lo sport si trova oggi ad affrontare una sfida inedita e globale: il cambiamento climatico. Quando il nemico non è più un avversario in campo, ma le condizioni ambientali che minacciano la sicurezza e la continuità delle competizioni, gli atleti e le organizzazioni sportive diventano protagonisti di un importante ruolo di sensibilizzazione e azione.
Lo sport corre in soccorso dei suoi eroi quando il nemico non è dall’altra parte della rete, ma scende dall’alto, implacabile. L’Atp Tour ha approvato una nuova regola per affrontare il caldo estremo nel tennis professionistico maschile: dalla stagione 2026, nei match al meglio dei tre set saranno previste pause di raffreddamento di 10 minuti. Una svolta attesa, se si considera che il circuito femminile adotta misure simili dal 1992. Ma il cambiamento climatico ha accelerato i tempi, rendendo sempre più frequenti condizioni limite. L’Atp parla di un passo deciso per «rafforzare le tutele dei giocatori che competono in condizioni estreme». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
