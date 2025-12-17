Scuole Corridoni e Salita Cappuccini il Tar non sospende le chiusure ma fissa subito il merito | udienza il 28 aprile

Il Tar Lombardia ha emesso due ordinanze relative alle scuole Corridoni e Salita Cappuccini di Como, senza sospendere le chiusure previste, ma fissando un’udienza per il 28 aprile per valutare nel merito la questione. I provvedimenti riguardano il piano di riorganizzazione della rete scolastica approvato per l’anno 2026/2027.

Sono due, e riguardano due realtà scolastiche diverse, le ordinanze con cui il Tar Lombardia è intervenuto sul piano di riorganizzazione della rete delle istituzioni scolastiche per l’anno 20262027 approvato da Comune di Como, Provincia e Regione. Da un lato c’è il ricorso riferito alla scuola. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Etg - Como, primaria Corridoni e Infanzia di Salita Cappuccini oggi ludienza al Tar

Primaria Corridoni e infanzia Salita Cappuccini: il Tar rimanda tutto al prossimo 28 aprile - Primaria Corridoni e infanzia Salita Cappuccini, per genitori e bambini il regalo di Natale è arrivato in anticipo, anche se ... espansionetv.it