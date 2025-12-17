Scuola Gulinelli sì al progetto di ristrutturazione

La Giunta comunale di Copparo ha approvato il progetto di ristrutturazione e miglioramento sismico della scuola dell’Infanzia “Gulinelli”, situata nella piazzetta Oreste Marchesi. L’intervento mira a garantire maggiore sicurezza e funzionalità alla struttura, attraverso un intervento di fattibilità tecnico-economica approvato nella seduta di martedì.

Nello specifico, sono previsti la ristilatura armata dei giunti delle fasce di piano con connettori e barre elicoidali in acciaio inox in alcuni punti della muratura interna; la cucitura dei cantonali murari mediante cuci-scuci; il rifacimento della copertura tramite rimozione del manto in coppi, delle pianelle e degli elementi strutturali in legno con inserimento di nuovi arcarecci e travicelli, con il raddoppiamento dell'orditura principale con nuove travi quando necessario e con il recupero delle pianelle esistenti, posizionamento di nuovo cordolo tirante in acciaio, controventi di falda e realizzazione di nuovo tetto ventilato.

