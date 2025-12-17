Scuola | educare al governo della complessità Lettera

L'articolo esplora il ruolo delle discipline STEM nell'educazione al governo della complessità, sottolineando l'importanza di sviluppare la capacità di costruire modelli. Questi strumenti permettono di rappresentare e comprendere sistemi complessi, favorendo un approccio critico e analitico. Una sfida educativa fondamentale per preparare gli studenti alle sfide del mondo contemporaneo.

Inviata da Enrico Fortunato Maranzana - La capacità di costruire modelli è il traguardo delle discipline STEM: operativamente, significa selezionare oggetti e relazioni per rappresentare la realtà. C'è di più: è il superamento dei nostri limiti biologici. Se la nostra percezione naturale è confinata nello spazio tridimensionale, la prospettiva STEM rompe questo confine, indagando e rendendo trattabili spazi multidimensionali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

