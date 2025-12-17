Scuola | educare al governo della complessità Lettera
L'articolo esplora il ruolo delle discipline STEM nell'educazione al governo della complessità, sottolineando l'importanza di sviluppare la capacità di costruire modelli. Questi strumenti permettono di rappresentare e comprendere sistemi complessi, favorendo un approccio critico e analitico. Una sfida educativa fondamentale per preparare gli studenti alle sfide del mondo contemporaneo.
Inviata da Enrico Fortunato Maranzana - La capacità di costruire modelli è il traguardo delle discipline STEM: operativamente, significa selezionare oggetti e relazioni per rappresentare la realtà. C'è di più: è il superamento dei nostri limiti biologici. Se la nostra percezione naturale è confinata nello spazio tridimensionale, la prospettiva STEM rompe questo confine, indagando e rendendo trattabili spazi multidimensionali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Educare alla pace: il ruolo della scuola in un mondo di conflitti. Lettera
Leggi anche: Scuola: educare alla sessualità. Lettera
Scuola, Ara ‘boccia’ il Governo. Bignami e Ugolini attaccano - Sulle nuove indicazioni del Governo per materne, elementari e medie il Comune si ‘agita’ e, per voce dell’assessore Daniele Ara (Scuola), invoca un "dibattito vero". ilrestodelcarlino.it
Pasquino: “Il governo teme la libertà, la scuola insegni a smontare i pregiudizi” - «È il governo a riempirsi la bocca con la lotta ai femminicidi e a ostacolare poi la risorsa di primo livello più importante per il contrasto alla violenza di genere». repubblica.it
La Scuola del Mare, nel 2025, nasce per educare i bambini alla conoscenza del mondo sommerso, ma - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.