Scuola d' infanzia via libera alla ristrutturazione dell' edificio | progetto da 700mila euro

È stato approvato il progetto di ristrutturazione della scuola dell'infanzia ‘Gulinelli’ a Copparo, con un investimento di 700mila euro. L'intervento prevede lavori di miglioramento sismico e messa in sicurezza dell'edificio, garantendo condizioni più sicure e funzionali per bambini e personale.

© Ferraratoday.it - Scuola d'infanzia, via libera alla ristrutturazione dell'edificio: progetto da 700mila euro Via libera al progetto di fattibilità tecnico-economica per l’intervento di ristrutturazione con messa in sicurezza e miglioramento sismico della scuola dell’Infanzia ‘Gulinelli’, situata nella piazzetta Oreste Marchesi a Copparo. Il progetto, aggiornato nei contenuti e nella spesa stimata in. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Leggi anche: Nuove uniformi e progetto sull'immaginazione, riparte la scuola dell'infanzia al Nostra Signora Leggi anche: Massa Lombarda, via libera alla scuola dell’infanzia statale Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. SCUOLE DELL'INFANZIA Scuole d’infanzia, la Pat accelera: soglie ridotte per il prolungamento nelle unisezionali e tariffe congelate per la mensa. Dal 19 gennaio al via iscrizioni solo online - Novità in arrivo per le famiglie per quanto riguarda le scuole d'infanzia: meno bambini necessari per attivare il prolungamento dell'orario nelle scuole unisezionali e tariffe completamente in ... ildolomiti.it

Imola, iscrizioni scuola 2025-2026: al via l'8 gennaio con open day il 14 dicembre - Al via l’8 gennaio le iscrizioni alla scuola dell’Infanzia (ex materne) e ai primi anni della scuola primaria (ex elementari) e secondaria di primo grado (ex medie). ilrestodelcarlino.it

Aspettando il Natale alla Scuola dell’Infanzia Nei giorni scorsi i bambini della Scuola dell’Infanzia Suor Tomasina Pozzi hanno vissuto alcuni momenti di condivisione dello spirito natalizio: - Don Roberto ha fatto visita alla scuola per scambiare un augurio di N - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.