scuola chiusa per freddo al nuovo polo di villafranca cento studenti restano a casa

A causa delle temperature rigide, alcune scuole hanno deciso di chiudere temporaneamente, lasciando a casa gli studenti. Al nuovo polo di Villafranca, però, persistono problemi che causano disagi agli studenti, rendendo difficile il normale svolgimento delle attività scolastiche.

Scuola chiusa per il freddo. Ma non tutta. A Villafranca continuano i disagi degli studenti che frequentano il nuovo polo scolastico. La grande struttura ospita da alcuni anni l’indirizzo Grafico del Pacinotti Belmesseri e il Liceo scientifico e delle scienze applicate Da Vinci. Se per gli studenti di quest’ultimo il problema riscaldamento sembra risolto, i loro colleghi e amici del Grafico risultano più sfortunati. Ieri mattina molti ragazzi sono rimasti a casa. Non hanno protestato o scioperato, hanno semplicemente deciso, in accordo coi genitori, di rimanere a casa. Il problema va avanti da tempo, tante le segnalazioni fatte alla scuola, al comune, alla provincia, tante le lettere inviate, ma finora i risultati ottenuti sono stati pochi. Lanazione.it

