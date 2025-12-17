Scrivi a Babbo Natale la campagna di Libero Mail che ha coinvolto e commosso migliaia di utenti

A quasi un anno dal suo debutto, la campagna di Libero Mail “Scrivi a Babbo Natale” ha toccato il cuore di migliaia di utenti. Un’iniziativa natalizia che ha saputo riscoprire la magia delle festività attraverso le emozioni di chi ha scritto una lettera al Babbo Natale dedicato, rendendo il Natale ancora più speciale e condiviso.

© Quifinanza.it - “Scrivi a Babbo Natale”, la campagna di Libero Mail che ha coinvolto e commosso migliaia di utenti A quasi un anno dal suo lancio, l’iniziativa natalizia di Libero Mail (poter scrivere a Babbo Natale all’indirizzo dedicato [email protected] e ricevere una risposta personalizzata) si è trasformata in un fenomeno di brand engagement che trascende le festività. Un progetto dedicato alla customer base, offrendo la risposta personalizzata solo agli utenti con casella Libero o Virgilio, si è rivelato una potente operazione di brand caring, capace di intercettare il profondo e diffuso bisogno di magia, speranza e connessione del pubblico italiano. Lanciata a dicembre 2024 come un esperimento, l’iniziativa ha prodotto risultati eccezionali, con migliaia di mail ricevute e di risposte personalizzate inviate. 🔗 Leggi su Quifinanza.it Leggi anche: A Babbo Natale si scrive tutto l’anno: il successo inatteso di Libero Mail Leggi anche: Cosa chiedono i nonni a Babbo Natale: “Qualcuno gioca a scacchi con me?” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Nel bosco arriva il magico villaggio gonfiabile di Babbo Natale; Seregno, l’associazione Madonna della Campagna propone il suo villaggio natalizio; Eventi, cose da fare, spettacoli e mercatini di Natale in Campania nel lungo weekend dell’Immacolata 2025; Magico Villaggio di Babbo Natale 2025 a Seregno. “Scrivi a Babbo Natale”, la campagna di Libero Mail che ha coinvolto e commosso migliaia di utenti - L’operazione, partita come azione di brand positioning, si è trasformata in un fenomeno di engagement cha superato ogni aspettativa, proseguito ben oltre le feste ... quifinanza.it

Numeri positivi ma anche tanto affetto: il caso della campagna “Scrivi a Babbo Natale” di Libero Mail - L’operazione, partita come azione di brand positioning, si è trasformata in un fenomeno di engagement, proseguito ben oltre le feste ... engage.it

“Scrivi a Babbo Natale” è la campagna Libero Mail che trasforma la magia in engagement - Quella che era nata come un’operazione di brand positioning si è trasformata in un fenomeno di engagement senza precedenti. msn.com

