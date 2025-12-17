Scritte contro la Meloni Solidarietà dalla politica

Un episodio di intolleranza si è manifestato con scritte contro Giorgia Meloni, suscitando preoccupazione e condanna. La presenza di simboli inquietanti e carichi di violenza richiama le pagine più oscure della nostra storia, rafforzando la necessità di ripudiare ogni forma di odio e intolleranza nel contesto politico e sociale italiano.

© Ilgiorno.it - Scritte contro la Meloni. Solidarietà dalla politica Una scritta inquietante, carica di violenza e di simboli che richiamano le pagine più buie della storia italiana. Sul muro esterno della sede della Lega è stata vergata con vernice rossa la frase "Spara a Giorgia", accompagnata da una stella a cinque punte e dalla sigla "BR", un chiaro riferimento agli anni di piombo e al terrorismo di estrema sinistra. Un messaggio che ha immediatamente fatto scattare l’allarme. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Digos della questura di Varese, che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del gesto. Gli investigatori stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Ilgiorno.it Leggi anche: Politica e rispetto, dalla Cpo Abruzzo solidarietà a Meloni: "Condanniamo gli stereotipi di genere" Leggi anche: Meloni contro la flotilla: "Missione irresponsabile". E Salvini si sgancia dalla risoluzione sulla Palestina La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Scritte minatorie contro Giorgia Meloni, Gioventù nazionale pronta a ripulire. Caruso: “Intollerabile odio politico” - Sull'accaduto interviene anche l'assessore regionale alla Cultura di Regione Lombardia, Francesca Caruso (FDI), esprimendo "piena e convinta solidarietà alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni ... varesenews.it Scritte ingiuriose contro Giorgia Meloni comparse in alcune zone di Busto Arsizio - Un episodio di vandalismo politico ha scosso la comunità di Busto Arsizio nelle ultime ore. varese7press.it

Scritte contro Meloni a Ostia: un murale di protesta o un atto da condannare #Ostia #GiorgiaMeloni Leggi articolo completo https://www.lacronacadiroma.it/2025/12/un-murale-controverso-a-roma-la-premier-meloni-e-il-messaggio-di-protesta-che-fa-discutere - facebook.com facebook

Busto Arsizio, scritta contro la premier Meloni: "Spara a Giorgia" x.com

