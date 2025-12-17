Screening oncologici | primo bilancio positivo per l’ASL Benevento

L’ASL Benevento presenta un primo bilancio positivo sugli screening oncologici nella provincia, evidenziando una crescente partecipazione della popolazione e segnali di miglioramento nella prevenzione. Un passo importante nella lotta contro il tumore, che testimonia l’efficacia delle iniziative adottate e l’impegno della comunità nel promuovere la salute e il benessere collettivo.

© Anteprima24.it - Screening oncologici: primo bilancio positivo per l'ASL Benevento Tempo di lettura: 4 minuti L'ASL Benevento traccia un primo bilancio positivo sull'andamento dei programmi di screening oncologico nella provincia, evidenziando segnali concreti di crescita nell'adesione da parte della popolazione. Dall'insediamento del nuovo management aziendale, si registra infatti un incremento progressivo e significativo dell'adesione ai tre programmi di screening oncologico – mammella, colon retto e cervice uterina – a conferma dell'efficacia delle azioni organizzative e di sensibilizzazione avviate sul territorio. Alla data odierna, dal 1° settembre ad oggi, i numeri confermano il trend positivo: 2.

