Screening contro il tumore all’utero | accesso allargato e percorsi differenziati in base al vaccino

La Toscana rivoluziona la prevenzione del tumore all’utero, ampliando l’accesso agli screening e introducendo percorsi personalizzati in base al vaccino. FIRENXE rappresenta un nuovo modello di lotta, orientato a controlli più precoci e mirati per proteggere la salute femminile. Un passo avanti verso una strategia più efficace e su misura, che mira a ridurre il rischio e garantire un’assistenza più attenta e moderna.

FIRENXE – La Toscana ridisegna la mappa della prevenzione femminile. La Regione ha deciso di cambiare strategia nella lotta al tumore della cervice uterina, puntando su controlli anticipati e una maggiore personalizzazione degli screening. L'obiettivo è chiaro: allargare la platea monitorata e intervenire prima che le lesioni diventino pericolose. La novità, approvata dalla Giunta su indicazione di Ispro (Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica), modifica le fasce d'età. Fino ad oggi il test Hpv, quello che ricerca il Papilloma Virus, scattava dopo i 33 anni. Le nuove regole prevedono invece una rimodulazione: il Pap test sarà eseguito ogni tre anni nella fascia 25-29 anni.

