Scottish Fold e Sphynx | le caratteristiche dei gatti destinati a soffrire

Dal gennaio 2026, in Olanda sarà vietato allevare Scottish Fold e Sphynx (Dom e Canadian) a causa delle gravi patologie genetiche a cui sono soggetti. Queste razze, apprezzate per le loro caratteristiche uniche, sono state vittime di una selezione che ha favorito problemi di salute diffusi tra gli esemplari.

Scottish fold e Sphynx (Dom e Canadian) sono le due razze che da gennaio 2026 non potranno più essere allevate in Olanda a causa delle gravi patologie che sviluppano per colpa della selezione genetica operata dagli uomini. Chi sono questi gatti e quali malattie devono affrontare durante la loro vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

