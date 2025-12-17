Scottish Fold e Sphynx | le caratteristiche dei gatti destinati a soffrire

Dal gennaio 2026, in Olanda sarà vietato allevare Scottish Fold e Sphynx (Dom e Canadian) a causa delle gravi patologie genetiche a cui sono soggetti. Queste razze, apprezzate per le loro caratteristiche uniche, sono state vittime di una selezione che ha favorito problemi di salute diffusi tra gli esemplari.

