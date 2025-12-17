Scoperto prof con 2 lauree finte | Avevo bisogno di lavorare Nessuno si è mai lamentato Ma ora deve risarcire 63mila euro di stipendi incassati

Un professore ha ammesso di aver falsificato due lauree, giustificandolo con la necessità di trovare lavoro. Dopo anni di incarichi e stipendi percepiti come laureato in Ingegneria gestionale, ora si trova a dover risarcire 63mila euro. La vicenda solleva interrogativi sulla credibilità e sui controlli nel settore accademico.

Per anni si è spacciato per un laureato in Ingegneria gestionale della logistica e della produzione dell' Università Federico II di Napoli, addirittura con il massimo dei voti. Poi ha dichiarato di essere un laureando dell'ateneo eCampus in Ingegneria delle automazioni. Il tutto per essere inserito nelle graduatorie scolastiche e insegnare alle superiori. Peccato che i titoli millantati non siano mai stati conseguiti dal trentanovenne. Da qui la condanna della Corte dei Conti della Lombardia a restituire al Ministero dell'Istruzione e del Merito tutti gli stipendi indebitamente percepiti dal 2021 in avanti, per un ammontare di 63.

