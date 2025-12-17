Scoperto falso medico La Finanza sequestra uno studio di agopuntura
La Guardia di Finanza ha sequestrato uno studio di agopuntura gestito da un uomo che si spacciava per medico, esercitando illegalmente. Il falso professionista, con solo un diploma di scuola superiore, praticava agopuntura senza autorizzazione e senza rispettare le normative vigenti. L'operazione si inserisce nelle attività di contrasto all'esercizio abusivo delle professioni sanitarie.
Si spacciava per “dottore“ e praticava l’agopuntura (al nero) pur avendo appena un diploma di scuola superiore. Stanze adibite a sale mediche ove poter praticare agopuntura, otto pazienti in corso di trattamento, aghi lasciati incustoditi all’interno di contenitori improvvisati e privi di qualunque sistema di sterilizzazione. Questo è lo scenario che hanno trovato i finanzieri del Gruppo di Lucca quando hanno fatto accesso all’interno di un appartamento del centro storico, nella zona di Porta Elisa. Nei guai un 45enne lucchese che si è difeso così: “Io sono agopuntore, ho seguito dei corsi all’estero. Lanazione.it
Leggi anche: Scoperto dalla Finanza uno studio medico abusivo nel centro di Lucca
Leggi anche: Scoperto falso dentista in uno studio autorizzato: quattro denunce e sequestri a Bergamo
Pisa, scoperto falso medico estetico ambulatorio abusivo sequestrato a Casciana Terme
Scoperto falso medico. La Finanza sequestra uno studio di agopuntura - Il blitz in un appartamento del centro storico adibito ad ambulatorio. msn.com
AGOPUNTURA Scoperto falso medico: agopuntura praticata senza alcuna abilitazione - Decine di persone sono state trovate mentre ricevevano sedute in stanze improvvisate, con aghi non sterilizzati e contenitori inadeguati ... statoquotidiano.it
#GdiF #Lucca scoperto falso medico che praticava agopuntura senza alcun tipo di certificazione. Trovate decine di pazienti in trattamento nelle stanze di un appartamento improvvisato a studio medico. #NoiconVoi - facebook.com facebook
#GdiF #Lucca scoperto falso medico che praticava agopuntura senza alcun tipo di certificazione. Trovate decine di pazienti in trattamento nelle stanze di un appartamento improvvisato a studio medico. #NoiconVoi x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.