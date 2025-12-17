La Guardia di Finanza ha sequestrato uno studio di agopuntura gestito da un uomo che si spacciava per medico, esercitando illegalmente. Il falso professionista, con solo un diploma di scuola superiore, praticava agopuntura senza autorizzazione e senza rispettare le normative vigenti. L'operazione si inserisce nelle attività di contrasto all'esercizio abusivo delle professioni sanitarie.

© Lanazione.it - Scoperto falso medico. La Finanza sequestra uno studio di agopuntura

Si spacciava per “dottore“ e praticava l’agopuntura (al nero) pur avendo appena un diploma di scuola superiore. Stanze adibite a sale mediche ove poter praticare agopuntura, otto pazienti in corso di trattamento, aghi lasciati incustoditi all’interno di contenitori improvvisati e privi di qualunque sistema di sterilizzazione. Questo è lo scenario che hanno trovato i finanzieri del Gruppo di Lucca quando hanno fatto accesso all’interno di un appartamento del centro storico, nella zona di Porta Elisa. Nei guai un 45enne lucchese che si è difeso così: “Io sono agopuntore, ho seguito dei corsi all’estero. Lanazione.it

