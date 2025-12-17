Scoperto con hashish e bilancino in zona pub | in casa nascondeva dosi di ketamina

Durante un controllo nella zona pub di Latina, un uomo è stato fermato e trovato in possesso di hashish e un bilancino di precisione. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento di dosi di ketamina, evidenziando un’attività illecita legata al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Girava a piedi per la zona pub di Latina, con le dosi di hashish in tasca e un bilancino di precisione. Un 19enne del capoluogo è stato arrestato in flagranza dai carabinieri nel corso di un servizio straordinario di controllo Alto impatto.Dopo averlo fermato e perquisito nella zona dei pub, i.

