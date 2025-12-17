Scoperte 6 slot machine irregolari | 90mila euro di multa al titolare

Durante un'operazione di controllo, sono state identificate sei slot machine irregolari in una sala giochi di Villanuova. Le verifiche hanno portato alla scoperta di anomalie che hanno comportato sanzioni per un totale di 90mila euro al titolare della struttura.

