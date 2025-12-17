Scoperte 6 slot machine irregolari | 90mila euro di multa al titolare
Durante un'operazione di controllo, sono state identificate sei slot machine irregolari in una sala giochi di Villanuova. Le verifiche hanno portato alla scoperta di anomalie che hanno comportato sanzioni per un totale di 90mila euro al titolare della struttura.
Sei slot machine irregolari, una sala giochi di Villanuova finita nel mirino dei controlli e sanzioni per un totale di 90mila euro. È il bilancio di un’operazione congiunta condotta nei giorni scorsi dall’Aggregazione Polizia Locale Valle Sabbia insieme all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Leggi anche: Sequestrate a Catania 12 slot machine illegali in un'associazione culturale, maxi multa da 132mila euro
Leggi anche: Furto di energia e slot machine illegali in un club di Taranto, maxi multa da 181mila euro
UNBELIEVABLE 6 SYMBOL TRIGGER HUGE WIN on RARE Great Owl Slot Machine WMS Classic MAX BET Live Play
CRONACA | Operazione della Guardia di Finanza: scoperto un sistema di slot illegali con doppia scheda e flussi di denaro verso la Bulgaria - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.