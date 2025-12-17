Scontro sull’Autostrada del Sole muore l’autista di un furgone

Un gravissimo incidente ha sconvolto l’Autostrada del Sole a Calenzano, provocando la morte dell’autista di un furgone. La collisione si è verificata il 17 dicembre 2025, lasciando sotto shock automobilisti e famiglie coinvolte. Le autorità sono intervenute tempestivamente per i soccorsi e le indagini, mentre la comunità si stringe nel dolore per una tragedia che ha scosso l’intera regione.

Calenzano (Firenze), 17 dicembre 2025 – Gravissimo incidente stradale sull' Autostrada del Sole all'altezza di Calenzano. Un uomo è morto nel tamponamento tra un furgone e un tir avvenuto all'altezza del chilometro 278 in direzione di Bologna. E' successo tutto intorno alle 18,50, un momento di intenso traffico sulla A1. A perdere la vita è stato il conducente del furgone; sul posto il 118, la polizia stradale e i vigili del fuoco del distaccamento di Firenze Ovest. E' stato necessario far intervenire anche l'autogrù. La cabina di guida del furgone è rimasta completamente schiacciata contro il retro del tir che precedeva nella marcia il mezzo più piccolo.

