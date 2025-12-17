Sconfitto dalla malattia Addio all’amato sindaco italiano | l’annuncio è appena arrivato

Un dolore improvviso scuote la città di Pompei e il panorama politico italiano: è morto il loro amato sindaco, sconfitto da una malattia. La notizia ha suscitato sgomento e incredulità tra cittadini e amministratori, lasciando un vuoto difficile da colmare in un momento di grande dolore.

Un lutto improvviso ha colpito la politica italiana e la città di Pompei, lasciando la comunità sgomenta e incredula. Nelle ultime ore si respirava un clima di preoccupazione ma anche di speranza, dopo il messaggio pubblico diffuso dal sindaco, parole che oggi assumono un significato ancora più profondo. Il sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio, eletto nel 2020, aveva 72 anni ed era malato da tempo. Solo poche ore prima della sua morte aveva comunicato ai cittadini di attraversare un " momento delicato " della sua vita, annunciando la decisione di affidare temporaneamente la guida del Comune alla vicesindaca Andreina Esposito.

