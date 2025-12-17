Scomparso Giuseppe Zanni già Assessore allo Sport del Comune di Formigine

La comunità di Formigine piange la scomparsa di Giuseppe Zanni, noto come Pippo. Figura di spicco nel volontariato e nello sport locale, Zanni ha ricoperto il ruolo di Assessore allo Sport dal 2004 al 2009 e ha dedicato la vita al servizio pubblico, lasciando un'impronta significativa nel territorio.

"La comunità formiginese, in particolare quella di Corlo, piange Giuseppe Zanni – per tutti Pippo – persona che ha dedicato la vita al volontariato, soprattutto in ambito sportivo, e al bene pubblico, ricoprendo il ruolo di assessore allo sport dal 2004 al 2009 e, precedentemente, di presidente. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

