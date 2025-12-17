Scomparso Giuseppe Zanni già Assessore allo Sport del Comune di Formigine

La comunità di Formigine piange la scomparsa di Giuseppe Zanni, noto come Pippo. Figura di spicco nel volontariato e nello sport locale, Zanni ha ricoperto il ruolo di Assessore allo Sport dal 2004 al 2009 e ha dedicato la vita al servizio pubblico, lasciando un'impronta significativa nel territorio.

"La comunità formiginese, in particolare quella di Corlo, piange Giuseppe Zanni – per tutti Pippo – persona che ha dedicato la vita al volontariato, soprattutto in ambito sportivo, e al bene pubblico, ricoprendo il ruolo di assessore allo sport dal 2004 al 2009 e, precedentemente, di presidente. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Leggi anche: Fiorenzo Gatto è il nuovo assessore allo Sport del Comune di Finale Emilia Leggi anche: Il Comune di Bergamo aderisce alla Carta etica dello sport Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Anziano scomparso: Cosa è successo a Zio Peppino Appello del figlio di Giuseppe Ambrogio, che si è allontanato da #Montevago (#Agrigento) il #13dicembre 2022 e non è più tornato a casa. Qualcuno ha ricordi o informazioni utili [PAGINA] https://www. - facebook.com facebook

