Scomparsa Domenico Manzo rinviata ad aprile l'udienza per la figlia e altri due indagati

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La scomparsa di Domenico Manzo rimane avvolta nel mistero, con l’udienza preliminare rinviata al 15 aprile 2026. Tra gli indagati figura anche la figlia Romina, accusata di favoreggiamento, insieme ad altri due coinvolti. La vicenda continua a suscitare attenzione e interrogativi, mentre le indagini proseguono per fare luce su questa intricata vicenda.

Immagine generica

Rinviata al 15 aprile 2026 l'udienza preliminare sulla scomparsa di Domenico Manzo che vede indagate tre persone tra cui la figlia Romina per favoreggiamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Chi è Romina Manzo: la figlia di Domenico è accusata di favoreggiamento per la scomparsa del padre

Leggi anche: Investita all’asilo, amica della maestra condannata a processo: “Mentì per difenderla”. Ma l’udienza è rinviata

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

scomparsa domenico manzo rinviataScomparsa Manzo, ci sarà il processo per i tre indagati? Attesa la decisione del Gup - Sarà discussa questa mattina davanti al Gup del Tribunale di Avellino Antonio Sicuranza la richiesta di rinvio a giudizio per i tre imputati nell’inchiesta sulla scomparsa di D ... irpinianews.it

Caso Mimì Manzo, rinviata l’udienza preliminare ad Aprile 2026 per un problema procedurale - L'udienza preliminare del caso di Mimì Manzo, prevista stamattina  davanti al gip  del tribunale di Avellino, Antonio Sicuranza, è stata rinviata al 15 aprile 2026. corriereirpinia.it

scomparsa domenico manzo rinviataChi è Romina Manzo: la figlia di Domenico è accusata di favoreggiamento per la scomparsa del padre - A Chi l'ha visto si torna a parlare di Domenico Manzo, scomparso nel nulla l'8 gennaio 2021: mercoledì prossimo prima udienza per la figlia Romina, indagata ... fanpage.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.