Scomparsa Domenico Manzo rinviata ad aprile l'udienza per la figlia e altri due indagati
La scomparsa di Domenico Manzo rimane avvolta nel mistero, con l’udienza preliminare rinviata al 15 aprile 2026. Tra gli indagati figura anche la figlia Romina, accusata di favoreggiamento, insieme ad altri due coinvolti. La vicenda continua a suscitare attenzione e interrogativi, mentre le indagini proseguono per fare luce su questa intricata vicenda.
