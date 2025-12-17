Scomparsa del Consigliere metropolitano e Sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio il dolore del Sindaco Manfredi e del Vicesindaco Cirillo

La scomparsa di Carmine Lo Sapio, Sindaco di Pompei e Consigliere metropolitano, ha profondamente colpito la comunità e le istituzioni locali. Figura stimata per il suo impegno e dedizione, lascia un vuoto nel cuore di chi lo ha conosciuto e apprezzato. Il dolore e il cordoglio espressi dal Sindaco Manfredi e dal Vicesindaco Cirillo testimoniano l’importanza del suo ruolo e il valore della sua memoria.

© Puntomagazine.it - Scomparsa del Consigliere metropolitano e Sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio, il dolore del Sindaco Manfredi e del Vicesindaco Cirillo Cordoglio per la scomparsa di Carmine Lo Sapio, Sindaco di Pompei e Consigliere metropolitano: il ricordo della sua dedizione e del suo impegno per la comunità.. “Esprimo, a nome mio personale e dell’intera Città Metropolitana di Napoli, il più profondo e commosso cordoglio per la scomparsa di Carmine Lo Sapio, Sindaco di Pompei e stimato Consigliere metropolitano. Con Carmine perdiamo non solo un rappresentante instancabile delle istituzioni, ma un uomo che ha fatto dell’amore per la sua terra la missione di una vita intera. Il suo impegno per la città di Pompei e per l’intera area metropolitana è stato un esempio di dedizione assoluta, improntato sempre al dialogo e alla crescita del nostro territorio”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it Leggi anche: Pompei in lutto: morto il sindaco Carmine Lo Sapio dopo una lunga malattia Leggi anche: Carmine Lo Sapio, morto improvvisamente il sindaco di Pompei La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Il Consiglio Metropolitano approva il Bilancio, de Magistris Giornata importante Morto Consigliere metropolitano e Sindaco Pompei (NA) Carmine Lo Sapio - Il dolore del Sindaco Manfredi e del Vicesindaco Cirillo Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Città Metropolitana di Napoli. expartibus.it

Sindaco Acerra, "Lettieri in Consiglio metropolitano Napoli" - "Acerra da oggi è ancora più forte e la filiera istituzionale acerrana, che ha già ottenuto grandi risultati con l'asse Comune- ansa.it

Il Gruppo Lacchiarella Bene Comune esprime il più profondo cordoglio per la prematura scomparsa del Consigliere Comunale ALBERTO ESPOSTI. Siamo vicini con affetto all' Amministrazione Comunale e ai familiari del nostro caro amico - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.