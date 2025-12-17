Sclerosi multipla con l’aiuto dell’IA migliora la gestione

Un nuovo studio europeo, Reclaim, utilizza l’intelligenza artificiale per migliorare la gestione della sclerosi multipla. Ricercatori collaborano in un progetto osservazionale e retrospettivo, puntando a sviluppare strumenti più efficaci per monitorare e trattare questa malattia complessa.

LO STUDIO. È quanto stanno facendo i ricercatori di alcuni partner europei riuniti nello studio osservazionale e retrospettivo Reclaim. Per l’Italia partecipano la Casa di Cura Igea di Milano e la Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo, che è l’unico partner pubblico italiano del Consorzio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

