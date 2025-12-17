Scivola nel fosso per l' asfalto bagnato e non riesce a uscire dall' auto

Martedì 16 dicembre, alle ore 18:15, un incidente si è verificato sulla strada statale tra Termeno e Ora. La guida ha perso il controllo del veicolo a causa dell’asfalto bagnato, finendo nel fosso e rimanendo intrappolata. L’intervento dei soccorsi è stato immediato per estrarre la persona dall’auto e prestare assistenza.

